Большинство поляков считают, что НАТО должно оказать военную поддержку Киеву в случае российского нападения, - опрос
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса SW Research для Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".
61,9% поляков на вопрос о необходимости военной поддержки НАТО для Украины ответили утвердительно.
13% опрошенных против того, чтобы НАТО помогало Украине военным путем.
25,1% респондентов не имеют определенного мнения на этот счет.
"Оказание военной поддержки поддерживают 7 из 10 респондентов в возрасте от 35 до 49 лет и почти 2/3 опрошенных (65%) с доходом в размере 1001 - 2000 злотых. Военную помощь Украине в случае российской агрессии поддерживают 2 из 3 человек в городах с населением 100 тыс. до 199 тыс. жителей. Эту идею гораздо отрицательнее оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%)", – комментирует Пшемислав Весоловский, президент правления SW Research.
Опрос проводился 30 ноября и 1 декабря среди 800 респондентов.