Активисты призывают поддержать осужденного в оккупированном Крыму по "делу украинских диверсантов" Бессарабова

В день рождения осужденного по "делу "украинских диверсантов", крымчанина Алексея Бессарабова, 5 декабря, проходит онлайн-марафон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"5 декабря Алексею исполнилось 45 лет, 5 из которых он находится в неволе по сфабрикованному обвинению. Алексей Бессарабов – украинский журналист, офицер запаса Военно-морских сил Украины, политический заключенный Кремля, один из обвиняемых в деле так называемых "крымских террористов" (группа "севастопольских диверсантов")", - говорится в сообщении организаторов акции - "Центра гражданских свобод".

Чтобы поддержать Бессарабова и поздравить его, организаторы предлагают сфотографироваться с коротким приветствием, разместив на странице пост с хештегами #PrisonersVoice и #FreeBessarabov.

Читайте также: Осужденный по "делу украинских диверсантов" Бессарабов обратился к Блинкену: Мы почти забыты. Нам остается только верить, что благодаря США мы обретем свободу

Напомним, российские силовики задержали в ноябре 2016 года в Севастополе сотрудников аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудко. Всех троих обвинили в "подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки".

В апреле 2019 года подконтрольный России "Севастопольский горсуд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей. В октябре того же года Верховный суд России отклонил жалобу на защиту и утвердил приговор.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.

Правозащитный центр "Мемориал" признал фигурантов "дела украинских диверсантов" политическими заключенными.

Читайте также: Украинский политзаключенный Захтей два месяца провел в подвале карцера колонии в оккупированном Крыму, - Денисова