Китайские горнодобывающие группы работают над возможностью доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане. Одна из таких групп съездила в Кабул на переговоры с представителями террористической группировки "Талибан", захватившими власть в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщает Financial Times.

По информации СМИ, китайцы разговаривали в Афганистане о месторождении меди в районе Месс Айнак, на разработку которого у КНР была лицензия.

Также источники уточняют, что сотрудники, по меньшей мере, одной крупной бизнес-группы Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей других минералов.

Однако, уточнили источники издания, переговоры китайских компаний с талибами находятся на ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.

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Две китайские компании — крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium — опровергли слухи о своем участии в поездке в Афганистан.

Financial Times напоминает, что литий и медь являются важнейшими ресурсами для производства целого ряда товаров, включая батареи для электромобилей.

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Ранее сообщалось, что радикальная террористическая исламистская группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане и устроившая террор собственным гражданам, заявила, что "нужно слышать желание людей Крыма, желающих жить в России". Заявление было за официально объявленным сотрудничеством между Кремлем и группировкой, захватившей Афганистан.