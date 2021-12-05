Польские пограничники задержали на Балтике российское судно, которое под руководством пьяного капитана чуть не село на мель

На Собешевском острове в Гданске чуть не случилась трагедия. Российский сухогруз, идущий из Клайпеды в гданский Северный порт, отклонилсь от курса и, не отвечая на радиозапросы польской береговой службы, направился в сторону пляжа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В связи с этим морская администрация обратилась в Пограничную службу. На место сразу отправился патрульный катер SG-215. Пограничники высадились на борт российского судна и обнаружили, что капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера – по 1,5.

Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, а на борту инспектор Морского управления в Гдыне в сопровождении офицеров Кашубского дивизиона Пограничной службы занимаются его оформлением.

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Данное судно, имеющее 120 метров в длину и более 7 метров осадки, перевозило стальные конструкции.