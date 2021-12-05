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Польские пограничники задержали на Балтике российское судно, которое под руководством пьяного капитана чуть не село на мель

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Польские пограничники задержали на Балтике российское судно, которое под руководством пьяного капитана чуть не село на мель
На Собешевском острове в Гданске чуть не случилась трагедия. Российский сухогруз, идущий из Клайпеды в гданский Северный порт, отклонилсь от курса и, не отвечая на радиозапросы польской береговой службы, направился в сторону пляжа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В связи с этим морская администрация обратилась в Пограничную службу. На место сразу отправился патрульный катер SG-215. Пограничники высадились на борт российского судна и обнаружили, что капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера – по 1,5.

Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, а на борту инспектор Морского управления в Гдыне в сопровождении офицеров Кашубского дивизиона Пограничной службы занимаются его оформлением.

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Данное судно, имеющее 120 метров в длину и более 7 метров осадки, перевозило стальные конструкции.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Все как обычно. Как не бухие пилоты, так капитан. Время идет, а рашенский алкоголизм вечен.
  • Ритта Рыжук
    "Всё пропьём-но флот не опозорим!" !!!!))))
  • frerivoskil inua
    Це так крапля в морі. А скільки не потрапляє в новини!

    Решение запретить болельщикам санкт-петербургского "Зенита" посещение матча Лиги чемпионов по футболу с бельгийским "Гентом" продиктовано опасением того, что нетрезвые граждане России будут мешать горожанам отмечать зимний фестиваль, заявил мэр Гента Даниэль Термон
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