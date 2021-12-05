Когда началась война на Донбассе, понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами - Зеленский на торжествах в Мыстецком арсенале

На территории музейного комплекса "Мыстецкий Арсенал" в Киеве 5 декабря чествовали украинских волонтеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, в торжествах принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинский народ никогда не был равнодушным. Мы всегда были отзывчивы к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами", - подчеркнул Зеленский и добавил, что это мгновение – это 2014 год, когда началась война на Донбассе.

"Мгновение, когда изменилось все. Мгновение, когда изменились все", - отметил глава государства.

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Президент вспомнил три истории волонтеров, которые с началом вооруженной агрессии против Украины оставили свою привычную мирную жизнь ради помощи украинской армии. Они привозили бойцам, которые защищали Украину на передовой, каски, бронежилеты, тепловизоры и оптические прицелы, аптечки и важные медикаменты.

"Третья история - об обычном 11-летнем мальчике с запада нашего государства. Обычном, который очень хотел велик, чтобы быть сразу взрослым. И необычном, который очень хотел просто помочь взрослым. Он долго складывал деньги. Летом помогал маме собирать и продавать яблоки, а осенью раздавал рекламные листовки, зимой выучил колядки и на праздники прошелся по всем бабушкам, дедушкам, родственникам, даже троюродным, и вот его маленькая детская копилка заполнена до отказа. Кюпюры по одной, две, пять, десять гривен, две двадцатки и даже есть сотня. Но все изменилось снова в одно мгновение: "Мам, я здесь подумал... Наверное, велик подождет, передай это нашим ребятам... Они точно ждать не могут", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что таких мужественных и самоотверженных мужчин, женщин и детей в Украине тысячи – в каждом уголке страны.

По убеждению Зеленского, волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня и всегда.

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После выступления он вручил государственные награды и поздравил всех собравшихся с Днем волонтера.

Во время торжеств шла речь о развитии волонтерского движения в Украине, которое приобрело особого масштаба со времен Революции Достоинства и начала войны на Донбассе в 2014 году, об истории современного мирового волонтерства, которая насчитывает более 160 лет.

Приглашенных также ознакомили с разновидностями волонтерской деятельности. Это, в частности, медико-социальная помощь, адаптация к климатическим изменениям и экология, зоозащита, психореабилитационная помощь, гуманитарное образование и адвокация, "волонтерство без границ".

Волонтеров также поздравили группы "Антитела" и "Друга Рика", исполнившие свои музыкальные композиции.

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