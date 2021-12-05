Резников подтвердил, что данные разведок Украины и США совпадают: численность российских военных вблизи границы может возрасти до 175 тыс.

Российские вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Эстонскому телевидению, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек", - сказал министр.

Он отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и данные разведки Министерства обороны совпадают с данными США.

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"Конечно, такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы", – сказал Резников.