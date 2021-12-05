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Резников подтвердил, что данные разведок Украины и США совпадают: численность российских военных вблизи границы может возрасти до 175 тыс.

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Резников подтвердил, что данные разведок Украины и США совпадают: численность российских военных вблизи границы может возрасти до 175 тыс.
Российские вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Эстонскому телевидению, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысячи человек", - сказал министр.

Он отметил, что сообщил об этом украинскому парламенту и данные разведки Министерства обороны совпадают с данными США.

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"Конечно, такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это прекрасно понимаем, мы наблюдаем за ними, и здесь для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы", – сказал Резников.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Данные разведок это хорошо. Но кто выведет из клинча Недонаполеона? Когда страна начнет готовится к отражению агрессии? Когда деньги вместо распила на дорогах направят на усиление армии и обороны страны?
  • Dust
    вот вам и троекратное превосходство над ВСУ в живой силе для наступления,
    про танки, артиллерию, самолеты и ракеты лучше промолчать.....

    мы же два с половиной года строили дороги для русских танков,
    а не строили украинские танки
  • Власов Сергей b3083465
    Запад решил сыграть по-крупному: в кремлевских кабинетах началась тихая истерика


    Аnti-colorados
    Мир / Мнения
    4.12.2021 10:17
    8 минут

    111,4 т.

    662


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    Сейчас мы с вами наблюдаем ситуацию, которую, пожалуй, не видели со времен распада совка. Западный мир впервые с того времени решил сыграть по-крупному.

    Ни для кого не секрет, что примерно до начала нулевых годов США и их союзники предполагали, что после избавления от красной чумы россия выберет хоть какое-то подобие цивилизованного и демократического пути. Первое время ведущие державы даже подкармливали эту территорию, удивляясь ужасающему опустошению страны победившего пролетариата и страшной убогости быта забитого населения, которое радовалось туалетной бумаге, с трудом раздобытой в километровых очередях. Иностранные туристы весело фотографировали изготовленные как под копирку памятники вождю, потрепанные плакаты "Слава труду!" и портреты вездесущего Юры Гагарина, грубо выложенные из стеклянной мозаики на кривоватых торцах унылых и серых бетонных панелек. Жуткая реальность коммунистического рая впечатляла, и русских сначала жалели и присматривались, как к неким экзотическим зверькам, внешне напоминавшим людей.

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    От россии требовалось немного - быть безобидным поставщиком сырья на процветающий Запад и не лезть со своим уставом в чужой огород.

    Больше оттуда взять было нечего, вчерашние председатели райкомов и секретари комсомола быстро и бодро продали западным бизнесменам все, что было более-менее ценного из развалин ссср. Новоявленные постсоветские богачи, пряча по карманам мятые стодолларовые купюры, вскоре попали под влияние разного рода организованных преступных группировок и "бригад", поделивших между собой самых жирных "коммерсов" вплоть до мелких ларьков. Так родилась спайка братвы и ушлых вороватых чиновников всех рангов, очень скоро ставших властью. Правоохранительная система охотно подчинилась новым хозяевам жизни. Любые выборы выигрывать было легко - ошалевший народ еще не очень разбирался в политике и всегда побеждал любой дядька-демократ в пиджаке, щеголявший непонятными словами "инвестиции", "потребительская корзина", "демократия", "свобода", а также щедро раздававший обещания скорого экономического успеха и пакеты с консервами.

    Обросшая мерседесами, золотыми цепями, дачами и долларами, новая прослойка хозяев бывшего совка поначалу прожигала жизнь в ресторанах, давясь шашлыком и семизвездочной "Метаксой" в компании проституток. Снаружи заведения их покой охраняла милиция на полусгнивших "бобиках". Бывшим советским милиционерам захмелевшие "бизнесмены" в качестве развлечения совали в шинель доллары, как швейцарам у входа. В ответ милиция почтительно отдавала честь.

    На этом поприще, кстати, подвизался некий путин - бывший невзрачный подполковник КГБ, ставший средним чиновником в мэрии. Там он отвечал за внешние связи и быстро понял, что его услуги по распродаже россии востребованы и щедро оплачиваются братвой. Работал он на тамбовско-измайловскую группировку и, как говорится, "шел к успеху".

    Но фокус тут оказался вот в чем. Будучи в эйфории от развала совка, западный мир не сразу понял, что такая удивительная страна, как россия в условиях демократии существовать не может. Вскормленная руками Запада, новая элита московии не смогла мирится со своим второсортным статусом в респектабельных кругах цивилизованных стран.

    Во всем этом блеске яхт, элитных поместий на Лазурном берегу и сорения деньгами в игорных заведениях Монако, русским не хватало уважения. Да-да. Их там не считали за своих и презирали даже официанты, отлично понимая место этих разгульных нуворишей, дорвавшихся до шал
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