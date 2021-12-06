Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

72 тыс. детей, родившихся в ОРДЛО за последние годы, могут остаться без гражданства - правозащитники

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72 тыс. детей, родившихся в ОРДЛО за последние годы, могут остаться без гражданства - правозащитники
По крайней мере, 200 тысяч детей, родившихся на оккупированных территориях, не имеют украинских свидетельств о рождении государственного образца.

Об этом сообщает в Фейсбук благотворительный фонд "Право на захист", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают правозащитники, проблема получения свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из острейших. Дети, родившиеся в оккупации в Крыму и ОРДЛО, граждане Украины и должны получить надлежащие документы.

"В настоящее время, по оценкам УВКБ ООН (на основании данных Министерства юстиции о количестве выданных по упрощенной судебной процедуре свидетельств о рождении и доступных в открытых источниках данных о количестве рождений на Донбассе и в Крыму), по крайней мере 200 тыс. детей, родившихся на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины и являющихся гражданами Украины, не имеют свидетельств о рождении государственного образца", - говорится в сообщении.

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Эти дети лишены возможности воспользоваться административными, социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами, добавили правозащитники.

"72 тысячи – оценочное количество детей, которые родились на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2015 года и не получили свидетельства о рождении украинского образца. Все они находятся под риском безгражданства", - отмечают правозащитники.

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Топ комментарии

  • Grigory Maximets
    Це проблема виключно їх батьків, які вирішили (з різних причин чи міркувань) залишитися в путінському "бантустані"на окупованій росіянами території України. Не треба вирішувати їх проблеми за рахунок бюджету України!
  • user009
    Понаехавшим бурятам и их потомству тоже гражданство надо дать? И вообще, почему какая-то мутная левацкая контора с неуказаным источником финансирования решает, кто должен получить гражданство, а кто нет. Его(гражданство), по идее, вообще нужно выдавать не сразу и не всем подряд, а только в 16 а то и 18, после сдачи экзаменов на знание языка, конституции, истории, основ экономики, и принятия присяги. Остальным - паспорт негражданина.
  • Oresta Bartka
    А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що 99% тих школяриків підросли і воюють проти України.
    Генетика - то серйозна наука...
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