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Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях, – сенатор Мерфи

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Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях, – сенатор Мерфи
Американские сенаторы заявили о своей поддержке Украины в преддверии разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил об этом, выступая на канале CNN в воскресной программе "Состояние государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я думаю, что нет замены дипломатическим усилиям с глазу на глаз, так что я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет результаты. Однако, позвольте сказать - если Россия решит пойти дальше, это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы", – сказал сенатор.

"Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она (Россия. – Ред.) решит пойти дальше, и это наша работа в Конгрессе быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины. Сейчас у нас есть поправка на рассмотрении в Сенате, которая значительно увеличит объемы летальной помощи, и я ее поддерживаю", – добавил законодатель.

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Тему Украины на фоне предстоящего разговора Байдена и Путина обсуждали и в другой программе, на канале Fox News. Сенатор-республиканец Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь. Он (Байден. - Ред.) должен четко об этом сказать", - сказала сенатор. Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России".

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Топ комментарии

  • Rino Onix
    У нас нет конфликта на Востоке - у нас есть российская оккупация украинской земли.
  • хужє не будєт
    Сьогодні Україна святкуватиме 30-річчя Збройних Сил.
    Держава починається з Армії.
    Вона у вас є!
    Слава Збройним Силам України!
  • хужє не будєт
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    Це був такий шок, що СРСР оголосив повну бойову готовність флоту. Думали, що це теракт, в якому ліквідували всіх командуючих з ціллю в'єбати по обезголовленому Тихоокеанському флоту. Ну це вже потім вияснилось, що за ліквідацією стоїть 3 рулона паперу.
    Все відбувалось на військовому аеродромі, інформацію зразу засекретили. Що країна втратила своїх кращих моряків ніхто не дізнався. В військовій газеті випустили загальний некролог на 5 строк на третій полосі).
    Офіційне повідомлення про смерть, вдови отримали аж у 1997 році.
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