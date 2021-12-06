В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели
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В Украине зафиксировано 4478 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделано за прошлую неделю в Украине!
За сутки 05 декабря в Украине:
- зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52);
- 70 797 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 660 человек;
- летальных исхода – 239;
- выздоровели – 9 082 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3501955 человек;
- выздоровели – 3 059 741 человек;
- летальных исхода – 88 519;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 089 778.
"С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. Всего проведено 25 559 141 прививки", - рассказали в Минздраве.