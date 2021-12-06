Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 декабря в мире зарегистрировали 424 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 4 285 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 266 138 299 случаев инфицирования, из них 424 141 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 271 287 человек, из них 4 285 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 239,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.