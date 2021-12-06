"COVID-тысяча" будет стимулировать людей идти в места скопления во время пандемии, - врач-эпидемиолог Мухарская

"Тысяча Зеленского" тем, кто получил прививку от COVID-19, может "полежать" до спада эпидемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Мне хотелось бы с медицинской точки зрения сказать, что людям нужно объяснить, что если человек вакцинировался сегодня, то это не значит, что завтра он сможет идти в кинотеатр. Потому что людей направляют в места скопления населения, туда, куда мы говорим - не ходите пока, потому что идет эпидемия вируса", — сказала она

По словам врача, поэтому нужно людям сказать, что после того, как они вакцинируются, нужно подождать несколько недель, пока не сможет выработаться защита и антитела. И тогда уже можно подумать о том, чтобы пойти в кинотеатр.

"Но лучше купить книжки или что-то такое, что не требует контакта с другими людьми", - пояснила она.

Также читайте: "COVID-тысячу" в этом году смогут получить 8 млн украинцев, - Шмыгаль