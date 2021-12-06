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"COVID-тысяча" будет стимулировать людей идти в места скопления во время пандемии, - врач-эпидемиолог Мухарская

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"COVID-тысяча" будет стимулировать людей идти в места скопления во время пандемии, - врач-эпидемиолог Мухарская
"Тысяча Зеленского" тем, кто получил прививку от COVID-19, может "полежать" до спада эпидемии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Мне хотелось бы с медицинской точки зрения сказать, что людям нужно объяснить, что если человек вакцинировался сегодня, то это не значит, что завтра он сможет идти в кинотеатр. Потому что людей направляют в места скопления населения, туда, куда мы говорим - не ходите пока, потому что идет эпидемия вируса", — сказала она

По словам врача, поэтому нужно людям сказать, что после того, как они вакцинируются, нужно подождать несколько недель, пока не сможет выработаться защита и антитела. И тогда уже можно подумать о том, чтобы пойти в кинотеатр.

"Но лучше купить книжки или что-то такое, что не требует контакта с другими людьми", - пояснила она.

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Топ комментарии

  • Лариса fb3d953c
    Ничего хорошего не дает вакцинация, кроме жалкой зеленой тысячи и то не всем. Привитые пока добровольно экспериментальной вакциной болеют, иногда умирают от короны, соблюдают масочный режим и т.д. Кроме того, уже в некоторых странах предлагают прививать экспериментальными вакцинами 4 раза в год на постоянной основе. То есть пандемия будет вечной, вакцинация вечной, нарушение прав человека вечными, при чем нарушения будут прогрессировать до беспредела. Ляшко уже предлагает маркировать на одежде людей привитых и непривитых как в концлагере. Ляшко уже ощущает себя директором концлагеря. Вот что дает вакцинация.
  • irenka ko
    Саме про це ми і казали, що Янелох навмисно цією тисячою порушить головний принцип боротьби з ковідом - не кучкуватися! А це недолуге хоче зібрати свіже вакцинованих у кінотеатрах, театрах та спортзалах. Ну, так, щоб хто ще не хворів, обов'язково мав таку можливість, щоб підхопити цю заразу.
  • Влад Курипко
    мізерних 35 баксів, а носяться з ними як дурень з писаною торбою
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