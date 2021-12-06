Сегодня - День Вооруженных сил Украины. Поздравления руководства армии с праздником. ВИДЕО

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Именно 6 декабря в 1991 году Верховная Рада приняла закон "О вооруженных силах Украины".

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Украина унаследовала от СССР одну из мощнейших группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. Но за более чем 20 лет независимости украинская армия была почти уничтожена. В течение десятилетий происходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, некоторые из военных в отчаянии бросали службу, не видя в армии никакой перспективы. Помимо внутренних факторов добавились и внешние: все это время Украине приходилось преодолевать невероятное давление Москвы, которая всячески противилась созданию в нашей стране дееспособных вооруженных сил, пишет Укринформ.

Переломным моментом в истории современной украинской армии стали события 2013-2014 годов: Революция Достоинства, оккупация Крыма и востока Украины. И несмотря на тотальную руину в армии, предательство, потери, яростное давление и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость родины и защитить собственный народ от агрессора.

Сейчас наша армия восстанавливает свою боеспособность, а Украина объявила о своих намерениях вступить в НАТО. На сегодня, согласно рейтингу Global Firepower Index-2021, Вооруженные силы Украины по своей боеспособности занимают 25 место среди 140 стран мира.

В Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Краматорске пройдут торжественные мероприятия по случаю празднования 30-летия Вооруженных сил Украины.

"6 декабря в 18:00 одновременно в городах Киев (Михайловская площадь), Харьков (площадь Свободы), Львов (площадь перед памятником Тарасу Шевченко), Краматорск (площадь Мира) и Одесса (Морской вокзал) состоятся основные торжества по случаю 30-летие Вооруженных сил Украины с участием главы государства, руководства Министерства обороны и Вооруженных сил", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В рамках празднования между этими городами будет проведен телемост.

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В каждом из них состоятся демонстрационные показы новых образцов вооружения и военной техники, церемонии вручения боевых флагов и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров, угощение всех желающих кашей и чаем.

Кроме того, в Одессе пройдет церемония включения в состав Военно-морских сил ВСУ 2-х патрульных катеров типа "Айленд", в Харькове воинским частям вручат 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Козак-2М1", 34 единицы ББКМ "Козак-2М1" торжественно передадут военным в Краматорске.

Также во Львове, Киеве и Одессе представители ВСУ получат в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV соответственно.

В Житомирской области Воздушным силам ВСУ передадут вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.

Украинских военных с праздником поздравляет руководство ВСУ.

"Дорогие собратья и сестры!

Уважаемые ветераны!

За тридцать лет Вооруженные Силы прошли сложный путь своего развития. А война вынудила нас измениться. Мы умерили враждебное наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придает силы приближать Победу.

Сегодня Вооруженные Силы Украины одна из ведущих армий мира, потому что мы восьмой год воюем. Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее - в НАТО.

Мы будем вечно помнить погибших собратьев и сестер. Наша обязанность - продолжать борьбу за себя и за них.

Спасибо каждому и каждой, кто избрал службу своему народу в Вооруженных Силах Украины. Спасибо вашим родным и близким за то, что приняли ваш выбор и поддерживают вас.

В День Вооруженных Сил Украины желаю вам стойкости, уверенности и веры! Вместе с Победой!" - поздравил военнослужащих главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"Уважаемые военнослужащие, защитники Украины!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем Вооруженных Сил Украины!

В этот день мы чтим отважных и смелых людей, настоящих патриотов своей страны, готовых в любую минуту стать для нее защитой и опорой.

Закаленные в боях за территориальную целостность нашего государства, Вооруженные Силы восьмой год отмечают этот праздник в условиях российско-украинской войны.

Боевые собратья и сестры, благодарю Вас за добросовестную службу, мужество и храбрость. Ваша любовь к Родине, готовность к самопожертвованию, верность военной присяге, доблесть и победа - залог счастливого будущего на родной земле.

Светлая память погибшим Героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашего государства! Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых будет оставаться вечно в сердцах миллионов!

По случаю праздника желаю всем нам крепкого здоровья, согласия, семейного уюта и сил в военном деле.

Дорогие украинцы, военнослужащие Вооруженных Сил делают все, чтобы оставаться гарантом стабильности и безопасности государства. Именно Ваша вера в украинскую армию дарит нам уверенность в своих силах", - поздравил украинских военных командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.