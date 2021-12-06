Авария на Бурштынской ТЭС: в реанимации скончался один из четырех пострадавших
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТЭК Бурштынская ТЭС на своей странице в Фейсбук.
"28 ноября из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования Бурштынской ТЭС получил до 60% ожогов кожи. Пострадавшему сразу оказали первую помощь и госпитализировали в Ивано-Франковский ожоговый центр.
Все время врачи боролись за жизнь пострадавшего, администрация станции полностью снабжала его медикаментами, предоставляла все необходимое. 24/7 станция была на связи с родными и медиками.
Несмотря на оперативные действия медиков, к сожалению, полученные повреждения были несовместимы с жизнью", - сообщили в пресс-службе.
Коллектив Бурштынской ТЭС выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родные получат всю необходимую помощь от станции.
Также отмечается, что состояние других пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.