Янукович обратился к ОАСК с иском к Верховной Раде, - представитель ВР в КСУ Совгиря
Об этом в Facebook сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.
"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего Президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21). Согласно статье 22 КАСУ дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудимы Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК", – говорится в сообщении.
В то же время, отметила Совгиря, в этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.
Напомним, ранее пресссекретарь Януковича сообщил, что беглый президент в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с должности главы государства.