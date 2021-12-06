Эпидзонирование Украины: в Киеве и семи областях стабилизировались показатели для выхода из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 6 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 424. Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (726), Волынской области (653) и Киеве (605).

В девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 5 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 49,2 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в пяти областях.

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Также в Украине занято 40,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 18 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Полтавской области - "оранжевой", в пяти областях - "желтой".

Отметим, что эпидемиологические показатели уже стабилизировались в "красной" зоне г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красной" зоны должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.