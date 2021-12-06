За сутки от коронавируса в Киеве умер 21 человек, обнаружили 704 новых случая, - Кличко
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"704 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 21 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 7705 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 306 012", - говорится в сообщении.
Заболели за прошедшие сутки: 414 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 275 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также девять девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 7 месяцев до 15 лет.
Среди умерших: 12 женщин от 44 до 84 лет и 9 мужчин от 37 до 86 лет.
В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1081 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 268 585 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 158, в Деснянском и Шевченковском – по 102, в Оболонском районе – 87 случаев.