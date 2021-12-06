Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича Ольга Илькив

Во Львове на 102-м году жизни скончалась Ольга Илькив, связная главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", – отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Общество Львова скорбит по поводу смерти известной львовянки, связной УПА Ольги Илькив, которая в июне этого года отметила 101-летие. Львовский городской совет глубоко сочувствует родным и близким умершей", - говорится в сообщении ведомства.

Ольга Илькив – связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича ("Роксоляна", "О. Зверобой"), политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах. В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

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За заслуги перед государством и по случаю 75-летия создания УПА, город и область совместно приобрели Ольге Илькив квартиру во Львове.