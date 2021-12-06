СБУ ищет пострадавших от действий палача "Изоляции" Куликовского и свидетелей его преступлений

СБУ расследует уголовное производство по одному из бывших главарей так называемой "ДНР", который возглавлял незаконную тюрьму "Изоляция" Денис Куликовский. Под его руководством террористы удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе спецоперации контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Киеве.

Установлено, что он руководил тюрьмой боевиков, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода во временно оккупированном Донецке. Туда террористы свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям злоумышленника к людям оказывали насилие и психологическое давление.

Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

– ч. 1 ст. 260 (участие в непредвиденных законом военизированных или вооруженных формированиях),

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц),

– ч. 2 ст. 149 (получение и укрывательство человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.

Поэтому СБУ обращается к людям, которых незаконно содержали в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить Главному следственному управлению СБУ по телефонам: (044) 255-50-69, (093 ) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).