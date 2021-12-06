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Новые карантинные правила коснутся прежде всего невакцинированных украинцев, - Ляшко

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Новые карантинные правила коснутся прежде всего невакцинированных украинцев, - Ляшко
Новые карантинные правила, которые начали действовать с понедельника, 6 декабря, коснутся, прежде всего, невакцинированных украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня начали действовать новые карантинные правила, в частности для посещения общественных заведений, театров и кинотеатров, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и т.д. Коснутся они прежде всего невакцинированных украинцев", - сказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что все, кто получил первую дозу вакцинации или пропустил вторую, должны сделать прививку "скорее, чтобы не почувствовать на себе ограничения и быть защищенными от тяжелого течения COVID-19".

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Топ комментарии

  • Анатолий Панасюк
    А на осіб з відкритою формою туберкульозу такі заборони не діють?
  • Шоколадный Заяц 334318ce
    Продолжаю держатся против этого идиотизма. На работе последний невакцинированный, согласился на ПЛР-тесты, благо что финансовое состояние позволяет. Да и по моим расчетам издержки будут не слишком высоки. Еще возможно бы провакцинировался если бы не болел и не было антител, но вот после болезни в феврале антитела зашкаливают и не собираются исчезать, к удивлению моего врача.
  • Гонта Київський
    Прискорбно другое, - на сегодняшний день ни один адекватный гражданин еще не "коснулся" этого опарыша по фамилии Ляшко, который усердно и позорно отрабатывает свою 30 сребреников от архитекторов нового мирового порядка...
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