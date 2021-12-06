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США благодарны всем, кто служил и служит ради защиты Украины, – посольство. ВИДЕО

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Посольство США поздравило украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщает в Twitter.

"От имени посольства США и тысяч американских военных, которые проходили и проходят обучение вместе с украинскими солдатами и офицерами, поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины. Мы благодарны всем, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваши самопожертвование и храбрость стали примером для всех", – сказала старший представитель Министерства обороны США, атташе по вопросам обороны полковник Бриттани Стюарт.

По ее словам, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, она добавила, что российская агрессия против Украины продолжается.

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"Сегодня мы чтим тех, кто погиб или получил ранения, и мы приветствуем тех, кто продолжает защищать Украину. У Украины нет лучшего партнера, чем США", - добавила Стюарт.

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Топ комментарии

  • Владимир c2a8b9e2
    Велика вдячність та повага за поздоровлення.
  • Ксен Ляпін
    За всіх не не говори...Респект посольству США,за привітання ЗСУ.
  • Алекс Ков
    Бріттані респект!
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