США благодарны всем, кто служил и служит ради защиты Украины, – посольство. ВИДЕО

Посольство США поздравило украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщает в Twitter.

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"От имени посольства США и тысяч американских военных, которые проходили и проходят обучение вместе с украинскими солдатами и офицерами, поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины. Мы благодарны всем, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваши самопожертвование и храбрость стали примером для всех", – сказала старший представитель Министерства обороны США, атташе по вопросам обороны полковник Бриттани Стюарт.

По ее словам, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, она добавила, что российская агрессия против Украины продолжается.

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"Сегодня мы чтим тех, кто погиб или получил ранения, и мы приветствуем тех, кто продолжает защищать Украину. У Украины нет лучшего партнера, чем США", - добавила Стюарт.