Украина должна обжаловать в Морском трибунале фактическую аннексию Азовского моря, - Порошенко

Украина должна обжаловать в международных судах фактическую аннексию Россией Азовского моря.

Об этом в интервью французскому изданию L’express сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В ноябре 2018 года три украинских корабля были захвачены российскими войсками в Керченском проливе. После этой истории ни одно украинское судно не может зайти в Азовское море, где расположен порт Мариуполя. Это недопустимо", – возмутился Порошенко.

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"Украинский президент должен подать жалобу в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге, чтобы засвидетельствовать нарушение Россией морского права и потребовать возвращения украинских рыболовов и кораблей в эти воды. Владимир Путин снова идет настолько далеко, насколько может. К счастью, в этом районе теперь присутствуют корабли НАТО, чтобы не дать ему аннексировать и все Черное море", – отмечает Порошенко.

Пятый Президент также предостерег Зеленского от прямых переговоров с Путиным без участия союзников.

"Имея определенный опыт переговоров с Путиным, я считаю его предложение идти в одиночку, без поддержки европейцев и американцев, очень наивным. Кроме того, нам не о чем договариваться, кроме уважения к нашему суверенитету. На востоке Украины происходит не внутренний конфликт или сепаратистское движение, а военная агрессия со стороны России. Его вдохновителем является Владимир Путин", – убежден Петр Порошенко.