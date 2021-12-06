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В ОРДЛО людей, которые нарушали комендантский час, вывозят на передовую копать окопы, - правозащитник Лисянский

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В ОРДЛО людей, которые нарушали комендантский час, вывозят на передовую копать окопы, - правозащитник Лисянский
Осенью 2021 года на временно оккупированных РФ частях территорий Луганской и Донецкой областей зафиксированы случаи трудовой эксплуатации местных жителей, которые были арестованы за нарушения комендантского часа в ОРДЛО.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

Из полученной информации стало известно, что в октябре и ноябре 2021 года мужчин из числа местных жителей, которые нарушали комендантский час и были арестованы (на 10-15 суток) НВФ "ЛНР" и "ДНР", подвергались трудовой эксплуатации. Это заключалось в том, что их с 7:00 до 18:00 на протяжении всего ареста вывозили на передовые позиции линии разграничения военного конфликта, для того, чтобы они выполняли работы по укреплению позиций, обслуживанию и уборке прилегающих территорий и другие работы.

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С начала 2021 года на территории ОРДЛО НВФ "ЛНР" и "ДНР" привлекли к ответственности за нарушение комендантского часа 34 500 человек, из них в ОРДО – 23 000 человек и в ОРЛО - 11 500 человек. Также за несоблюдение комендантского часа были арестовано в ОРДО – 381 человек и в ОРЛО – 193 человека.

"Все арестованные были привлечены к трудовой эксплуатации и выполняли работы на линии фронта на протяжении всего ареста. Это пример, как наглым образом попираются любые права человека, а "нарушитель" выступает в роли бесплатной рабочей силы", – говорит Лисянский.

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Топ комментарии

  • Вольный Каменьщик
  • Орест Орест
    Работал дядя где-то на шахте, зп хорошая была, пенсия неплохая светила как ему рассказали как он один всю Украину кормит, да что там Украину, еще и Евросоюз присосался. А еще геи и бандеровцы хотят на Донбассе концлагеря построить. И стал дядя за независимый Донбасс топить и вытопил - ни шахты, на работы, комендантский час и бесплатная трудотерапия на передовой.... Вот ни разу не жалко.....
  • Tema9
    Зате українську мову не треба вчити.
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