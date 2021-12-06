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Более 40% взрослого населения в 6 регионах Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

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Более 40% взрослого населения в 6 регионах Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко
На сегодняшний день в 6 регионах Украины полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 40% взрослых граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев как минимум одной дозой. И 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей", - сообщил Ляшко.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививку.

Также читайте: Новые карантинные правила коснутся прежде всего невакцинированных украинцев, - Ляшко

Топ комментарии

  • Tui Yii
    Вот не могу пройти мимо ляшка

    На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян. Джерело: https://censor.net/ua/n3303535

    В каждом слове "забота" о гражданах.
    НЕ прошли - а принудили
    не 40% дорослых - а трудоспособное часть

    Специально для ваксеров - Была бы забота новость бы звучала так - привито ....% людей зоны риска (и мы работаем над увеличением) и ...% с 18-60 лет.
    А так популизм и гонка за цифрой, цифры в разрезе групп нет.
  • atv1204 atv
    дилетант в медицине, получивший от аферы вакцинами миллионы - будет отвечать за преступления перед народом Украины..
    хотя, может его подельники по международной афере - уберут его раньше.. зачем им свидетель, который точно знает, за что получал откаты, а именно за шмурдизацию здорового населения Украины..
  • Tui Yii
    2года с момента появления, имунитет уже не вчет и вся надежда на вакцину производитель которой говорит: Пфайзер: Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования ?????

    ПЫСЫ - тоесть вы верите в то что написали 6622 больных???? нет тестов нет больных
    НАН (ну это если вы уж верите в цифры которые вам пишут) заявил что для полной обьективности цифру переболевших в Украине нужно * на 3, тогда это будет более реально.
    К НАНу прислушивались и поддерживали все время ковидобесия, но в данном вопросе проигнорили, ибо тогда статистика смертность приблизится к менее 1%.
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