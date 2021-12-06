Путин и Байден завтра обсудят ситуацию в Украине и "плачевные" отношения между РФ и США, - Песков
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Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря примерно в 18:00 мск.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем", – рассказал он.
Песков добавил, что конференция будет "достаточно подробной и длительной".
"Конечно, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве", – ответил Песков на вопрос о приоритетах российской стороны на переговорах.
По его словам, Путин с Байденом обсудят двусторонние отношения, "продолжающие оставаться в плачевном состоянии".
Президенты также поговорят о ситуации в Украине, продвижении НАТО и связанной с этим недавней инициативе Путина.