Путин и Байден завтра обсудят ситуацию в Украине и "плачевные" отношения между РФ и США, - Песков

Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря примерно в 18:00 мск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем", – рассказал он.

Песков добавил, что конференция будет "достаточно подробной и длительной".

"Конечно, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве", – ответил Песков на вопрос о приоритетах российской стороны на переговорах.

По его словам, Путин с Байденом обсудят двусторонние отношения, "продолжающие оставаться в плачевном состоянии".

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Президенты также поговорят о ситуации в Украине, продвижении НАТО и связанной с этим недавней инициативе Путина.