РФ пытается создать для себя благоприятную почву, в том числе и для военного сценария, а кратчайший путь для этого - хаос в Украине, - Резников

Вероятность вторжения России в Украину может снизить несколько факторов, среди которых отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью ArmyInform.

По его словам, российская сторона часто применяет давление и блефует, пытаясь повысить ставки, чтобы достичь какой-либо цели, "но россияне чрезвычайно прагматичны, хоть и пытаются казаться такими непредсказуемыми. Они очень хорошо оценивают риски".

Резников подчеркнул, что целью РФ было привлечь внимание США и заставить к разговору, не подвергаясь новым санкциям: "Они получили желаемое. Устрашение было способом достичь цели".

"Кстати - чрезвычайно важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас "качает", могли бы и попытаться ворваться. А демонстративная эскалация - это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль "посредника" между Украиной и своими марионетками, у Кремля ничего не выходит. Поэтому он начинает бряцать оружием", - сказал министр.

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Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в уме у российских вождей: "Россия пытается создать для себя спектр возможностей и благоприятную почву, в том числе - для военного сценария. Самый короткий путь для этого - хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника, уныние. Отсюда информационные вбросы, отсюда попытки использовать движение противников вакцинации против COVID-19 и прочее".

"Понимаете? Россияне внимательно следят за всем. Если украинское общество не теряет головы, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность эскалации снижается", - подытожил глава Минобороны.