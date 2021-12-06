13 самолетов российской Smartavia арестованы за полеты в оккупированный Крым, - СБУ

На 13 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа", наложен арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч.ч. 2,3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее);

ст. 334 (момент обретения права собственности по договору).

Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время 37 авиакомпаний РФ осуществляют регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров с нарушением норм украинского законодательства.

Отмечается, что наложение соответствующего ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

По материалам СБУ наложены аресты уже на 249 российских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на временно оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины.

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