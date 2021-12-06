Антитабачные активисты просят парламент разобраться с нелегальными сигаретами Duty Free на украинском рынке

Общественная организация "Жизнь" в начале декабря 2021 г. обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, где, в частности, проинформировала о резком росте доли нелегальных табачных изделий на украинском рынке.

Копия письма имеется в редакции.

"По оценкам Киевской школы экономики и VoxUkraine, в 2021 году в Украине выросла доля нелегальных сигарет. По данным других исследований, чаще всего нелегальная продукция выводится из легальных украинских фабрик для продажи в беспошлинной зоне, так называемой Duty Free", однако попадает на внутренний нелегальный рынок", – говорится в письме за подписью исполнительного директора ОО "Жизнь" Дмитрия Купыры.

На проблему продажи т.н. "Англоязычные сигареты" с надписями "For Duty Free Only", которые нелегально продаются на внутреннем рынке Украины, в Украинском центре контроля за табаком, созданном ОО "Жизнь", обратили внимание еще несколько лет назад.

Антитабачные активисты неоднократно приводили десятки примеров задержаний, а также рекламы продаж в Интернете нелегальных сигарет "For Duty Free Only".

Основными производителями нелегальных сигарет Duty Free на рынке Украины являются Львовская табачная фабрика и табачная фабрика в Желтых Водах (Днепропетровская обл.).

Совладельцем Львовской табачной фабрики является депутат Львовского областного совета Григорий Козловский (избранный от партии "Европейская солидарность"), табачную фабрику в Желтых Водах связывают с экс-депутатом и одним из спонсоров партии "Народный Фронт" Николаем Мартыненко.

"Учитывая существенные налоговые потери в результате махинаций с использованием "Duty Free" (являющимися более серьезными, чем экономическая выгода от беспошлинной торговли табачными изделиями) целесообразна ликвидация такой формы преференции в торговле табачными изделиями", – заявил в письме к главе Верховной Рады Украины исполнительный директор ОО "Жизнь" Дмитрий Купыра.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский недавно заявил об усилении борьбы с нелегальным рынком подакцизной продукции – в т.ч. нелегальных сигарет. Так, по приказу министра, 1 ноября 2021 г. была начата операция "Акциз". Цель мероприятий – прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках горючего, ликероводочных и табачных изделий.

"За один месяц операции "Акциз" проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство, изъято свыше 1 млн пачек табачных изделий", – такие данные опубликовал в своем Facebook глава МВД Денис Монастырский.