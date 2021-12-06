"Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока - реставрирует систему, против которой выступали оба Майдана", - историк Грицак

Владимир Зеленский в должности президента Украины ведет себя как Леонид Кучма во время своей первой каденции.

Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией". После их победы, как отмечает историк, в Верховной Раде Украины вдвое уменьшился возраст депутатов.

В то же время он убежден – победа команды Зеленского была фальстартом.

"Я говорю, что это фальстарт. Потому что она не привела к ключевым изменениям, и уже сейчас Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока - то есть реставрирует систему, против которой выступали первый и второй Майданы", - подчеркнул Грицак.

В то же время, выбор украинцев на президентских выборах 2019 года историк характеризует как "запрос на перемены".

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"Это невозможно списать на какие-то погрешности. Это результат запроса на перемены. Думаю, без Майдана не было бы Зеленского. В конце концов, как и Порошенко. Все просто: Майдан пробудил надежды на перемены. Часто завышенные, порой неоправданные, но эти надежды не исчезли". То, что я вижу из опросов, разговоров с коллегами – в украинском обществе не исчезает запрос на изменения, в отличие от российского", – отмечает историк.

Однако сейчас, по мнению Грицака, стремление украинского общества к переменам власть реализует в популистской форме.