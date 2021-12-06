И.о. директора ГБР Сухачев находится в состоянии реального конфликта интересов. ДОКУМЕНТ

У исполняющего обязанности директора Госбюро расследований Алексея Сухачева существует реальный конфликт интересов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из материалов производства (№4202000000002126), открытого по заявлению бывшего заместителя председателя ГБР Александра Бабикова.

Отмечается, что с 5 ноября 2020 года проводилось расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению бывшего заместителя председателя ГБР Александра Бабикова по факту совершения и.о. главы ГБР Алексеем Сухачевым ряда уголовных правонарушений, а именно: незаконного увольнения, грубого нарушения трудового законодательства, а также превышения служебных полномочий и служебного подлога.

Также в 2020 г. своим приказом Сухачев А.А. подчинил непосредственно себе Главное следственное управление и по полномочиям Директора непосредственно ему подчиняются территориальные управления, контроль за деятельностью которых осуществляется также через ГСУ.

Таким образом, говорится в материале, у Сухачева возникло противоречие между частным интересом и служебными полномочиями, что влияет на беспристрастность принятия решений.

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Отмечается, что Сухачев находится в состоянии реального конфликта интересов и такой конфликт носит постоянный характер.

Следовательно, отмечается в производстве, есть основания для принятия мер по устранению конфликта интересов путем инициирования изменения распределения обязанностей, отстранения Сухачева от исполнения полномочий директора ГБР, перевода на другую должность, не связанную с организацией досудебного расследования.

В случае отказа от такого перевода, говорится в материалах, необходимо инициировать его увольнение с занимаемой должности и службы в органах ГБР.





