Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Отмечается, что событие произошло в Сарнах. Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ривненской области выследила его, повредила ворота на дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену. Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.
Следственным отделом Сарненского РИН возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
В рамках защиты системы оперативники внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс первоочередных следственных и розыскных действий и собрали доказательную базу, на основании которой при процессуальном руководстве Сарненской окружной прокуратуры объявлено о подозрении четырем участникам нападения на полицейского. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному — будет избран впоследствии.
За совершенные действия молодым людям может грозить наказание: ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.