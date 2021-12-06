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Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены. ФОТОрепортаж

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Четырем жителям Ривненщины, напавшим на следователя полиции, избрана мера пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что событие произошло в Сарнах. Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ривненской области выследила его, повредила ворота на дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену. Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.

Следственным отделом Сарненского РИН возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

В рамках защиты системы оперативники внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс первоочередных следственных и розыскных действий и собрали доказательную базу, на основании которой при процессуальном руководстве Сарненской окружной прокуратуры объявлено о подозрении четырем участникам нападения на полицейского. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному — будет избран впоследствии.

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Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены 01

За совершенные действия молодым людям может грозить наказание: ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

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Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены 02
Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены 03
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Молодець, все вірно зробив.
  • Aleksiey Ykropovich
    А не було б зброї у того чоловіка читали б ми іньшу новину а він можливо вже ні.
  • Харьков Сумской
    Це було в нього на подвірʼї.

    Що робити групі осіб на чужому подвірʼї?

    Моя думка, що прийшли "розібратися"...
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