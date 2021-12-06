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На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен, - Минздрав

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На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен, - Минздрав
По состоянию на 6 декабря в Украине не обнаружен штамм "Омикрон".

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день штамма "Омикрон" в Украине не обнаружено. Со своей стороны Премьер-министр дал задание Министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию о новом штамме", - говорится в сообщении.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что нагрузка на систему здравоохранения также постепенно снижается. Реанимационные кровати сейчас заняты на 55%, загруженность кроватей с кислородом за неделю снизилась с 48% до 40%.

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Топ комментарии

  • Tui Yii
    Украина то европа пока еще не европа
    Ну ваксеры верят, на них эта инфа, им сказали что заболело всего 6000 чел, они и радуются, сказали что омикрона нет - тоже.
    Людей вертят на цифрах - стадия отупления в самом разгаре.
  • Василь Довганенко 7230397a
    Звісно що не виявлено. Тому що немає чим виявляти.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Как производили подсчет и на основании чего сделали такие выводы? Или Вы думаете если не лечить грипп он сам пройдет? Будет ровно также как и с ковид - получите осложнение в виде пневмонии с высокой долей вероятности. А если и ее не будете лечить своевременно, то можно и под ИВЛ в конечном итоге попасть. Ибо пневмония она и в Африке пневмония вне зависимости чем вызвана. Результат может быть плачевен.
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