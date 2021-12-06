Стефанчук о ситуации с нелегалами на границах: "Готовимся к любому сценарию"

Стефанчук рассказал, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью.

Пока нет притока мигрантов к границам Украины, но ситуация каждый день меняется. Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время XI заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма и Сената Республики Польша и Сейма Литовской Республики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы в Украине готовимся к любому сценарию развития событий. Сейчас нет притока мигрантов к границам нашего государства. Вместе с тем мы видим, что тактика действий, связанная с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС, является неоднозначной. Каждый день в ней что-то меняется", - отметил он.

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Стефанчук рассказал, что Украина проводит укрепление границы с Беларусью. При этом он подчеркнул, что милитаризация Беларуси - это непосредственная угроза не только для Украины, но и для всего региона.

Председатель ВР отметил угрозы и вызовы со стороны России и Беларуси. По его словам, речь идет о "целенаправленной провокации со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации на границе с нашими странами - усиление военного присутствия России в Беларуси, продолжающаяся военная агрессия РФ на востоке Украины и незаконная оккупация Автономной Республики Крым, скопление Россией войск на границе с Украиной, а также постоянный рост российского фактора в Европе, дезинформационные кампании и кибератаки против наших стран".

Стефанчук подчеркнул, что украинская сторона чрезвычайно серьезно воспринимает ситуацию на границе с Польшей и Беларусью. "Сегодня мы солидарны с польской стороной: миграционный кризис является искусственно созданным, он направлен Россией и Беларусью", - сказал председатель украинского парламента.

По его словам, это вызов всему цивилизованному миру и это проверка на способность ЕС и НАТО быть консолидированными в противостоянии современным вызовам и угрозам.