Первые случаи штамма "Омикрон" обнаружили в России
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В России обнаружили первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".
У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывшим из Южной Африки, подтвердили заражение "Омикроном".
Накануне Роспотребнадзор заявил, что у девяти прибывших из ЮАР россиян нашли Covid-19, а каким именно штаммом они болеют, устанавливается. В пятницу речь шла о двух пассажирах частного рейса, заразившихся коронавирусом.
Рейсы прибывали из ЮАР не только 3 декабря, но и на следующий день. Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан некоторых африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга.
Таким образом, сейчас Россия пополнила список из четырех десятков стран, где обнаружен "Омикрон".