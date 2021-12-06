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Первые случаи штамма "Омикрон" обнаружили в России

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Первые случаи штамма "Омикрон" обнаружили в России
В России обнаружили первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщили в "Роспотребнадзоре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC".

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывшим из Южной Африки, подтвердили заражение "Омикроном".

Накануне Роспотребнадзор заявил, что у девяти прибывших из ЮАР россиян нашли Covid-19, а каким именно штаммом они болеют, устанавливается. В пятницу речь шла о двух пассажирах частного рейса, заразившихся коронавирусом.

Рейсы прибывали из ЮАР не только 3 декабря, но и на следующий день. Россия с 28 ноября ограничила въезд в страну для граждан некоторых африканских стран, включая ЮАР, а также из Гонконга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен, - Минздрав

Таким образом, сейчас Россия пополнила список из четырех десятков стран, где обнаружен "Омикрон".

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Топ комментарии

  • Мистер Икс 00711c20
    Срочно надо превратить бензоколонку в радиоактивный пепел на кой нужен этот рассадник тупости ,злобы и заразы .
  • atv1204 atv
    завтра шлюшко объявит, что Омикрон уже в Украине..
    старая вакцинация аннулируется, все на новую шмурдизацию..
  • Tui Yii
    Станом на 6 грудня в Україні не виявлено штаму "Омікрон Джерело: https://censor.net/ua/n3303561

    вокруг у всех есть - а у ляшка еще нет
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