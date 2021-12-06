Из-за теневых схем экономика Украины ежегодно теряет почти 40 млрд грн, - Европейская бизнес ассоциация

Украинская экономика ежегодно теряет на нелегальных схемах около 40 миллиардов гривен. Именно поэтому власти должны прежде всего сосредоточиться на том, чтобы вывести экономику из тени, а не повышать фискальную нагрузку на легальный бизнес.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

"Сегодня в Украине существует 2 параллельные реальности: прозрачный бизнес, который платит необходимые налоги и платежи, но каждый раз испытывает фискальное давление. И теневой бизнес, который нивелирует законодательные требования, не платит налоги, и куда не ходят с проверками проверяющие органы. Хотя потери от тени колоссальные – как прозрачных компаний, так и государства", – отмечают в ЕВА.

Эксперты ассоциации посчитали, что только государственный бюджет недополучает от серого рынка бытовой техники – 5 млрд грн, от нелегальной торговли табачными изделиями –16 млрд грн, от нелегального рынка алкоголя и спирта – около 14 млрд грн, а нелегального импорта ювелирных изделий – 2 млрд грн.

"Представители законопослушного бизнеса убеждены: так не может продолжаться. И вместо того, чтобы увеличивать давление и налоговую нагрузку на белый бизнес, стоит попытаться вывести экономику Украины из тени и создать равные и справедливые условия бизнеса для всех", - подчеркивают в ЕВА.

Напомним, по оценкам Министерства экономики, уровень теневой экономики в Украине составляет 30% от официального ВВП. Уровень тенизации в сфере транспорта и логистики составил 48%, операций с недвижимостью и добывающей промышленности – 41%, перерабатывающей промышленности – 31%, оптовой и розничной торговли – 28%, строительства – 27%, финансовой и страховой деятельности – 23%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 18%.