Россия может за два часа "отрезать" страны Балтии от НАТО, - The Times
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Times.
Источники в Украине и НАТО отмечают, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора – 60-мильной части территории между Польшей и Литвой. Этот участок объединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальным Европейским Союзом и европейскими территориями НАТО.
"При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь беспорядки. После этого российские войска могли бы войти и развернуть военное патрулирование вдоль коридора под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит России соединить свои войска в Калининграде с Беларусью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такую операцию можно провести менее чем за два часа.
"Беженцы – очень изящное оружие, если они используются в качестве оружия", - сказал изданию дипломат из Восточной Европы.