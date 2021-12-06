Россия может за два часа "отрезать" страны Балтии от НАТО, - The Times

С помощью мигрантов на границе Беларуси с Польшей Россия может менее чем за два часа "отрезать" страны Балтии от НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Times.

Источники в Украине и НАТО отмечают, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора – 60-мильной части территории между Польшей и Литвой. Этот участок объединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальным Европейским Союзом и европейскими территориями НАТО.

"При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь беспорядки. После этого российские войска могли бы войти и развернуть военное патрулирование вдоль коридора под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит России соединить свои войска в Калининграде с Беларусью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такую ​​операцию можно провести менее чем за два часа.

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"Беженцы – очень изящное оружие, если они используются в качестве оружия", - сказал изданию дипломат из Восточной Европы.