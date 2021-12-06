Укрметаллургпром призвал Минюст не регистрировать Приказ о списании вагонов по возрасту: он нарушает действующее законодательство

При подготовке проекта Приказа о списании грузовых вагонов по возрасту Министерство инфраструктуры неоднократно нарушило действующее законодательство, поэтому Министерство юстиции должно отказать этому проекту в государственной регистрации.

Об этом говорится в открытом письме министру юстиции Денису Малюське от ОП "Укрметаллургпром".

Как говорится в письме, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта, если отсутствует анализ регуляторного воздействия и нарушение требования по официальному опубликованию. Проект МИУ нарушил оба этих требования.

В частности, согласно части шестой статьи 9 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", срок, в течение которого от физических и юридических лиц, их объединений принимаются замечания и предложения, устанавливается разработчиком проекта регуляторного акта, и не может быть менее одного месяца и больше трех месяцев со дня обнародования проекта регуляторного акта и соответствующего анализа регуляторного воздействия.

"Поскольку публикация проекта приказа на официальном сайте Министерства инфраструктуры состоялась 22 ноября 2021 года, то минимальный срок для подачи замечаний и предложений заинтересованных сторон истечет 22 декабря 2021 года. Однако, несмотря на то, что указанный срок еще не истек, Государственная Регуляторная служба уже согласовала проект", – отмечает "Укрметаллургпром".

Согласно действующему законодательству, за месяц все участники рынка и заинтересованные стороны должны представить все замечания и предложения, а разработчик – максимально их учесть. Теперь же, после согласования ГРС, все замечания, поданные после него, учтены не будут. А это – нарушение требований статьи 9 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" и принципа прозрачности и учета общественного мнения и прав граждан, субъектов хозяйствования, их объединений в осуществлении государственной регуляторной политики, отмечается в письме.

"При этом, нарушение требований законодательства имеет также прилагаемый к проекту Анализ регуляторного воздействия. Во-первых, он подготовлен без наличия всей необходимой информации, предусмотренной статьей 8 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности": в нем отсутствуют принципы целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности. В частности, в Анализе регуляторного влияния не доказано, что проект обеспечит баланс интересов различных групп хозяйствующих субъектов (например Укрзализныци и других групп, получающих услуги Укрзализныци по перевозке грузов), граждан и государства", - акцентирует Укрметаллургпром.

Кроме этого, в Анализе регуляторного воздействия отсутствуют источники аналитических данных, на базе которых произведены расчеты, поэтому неизвестно, репрезентативны ли они. А также не определены и не оценены должным образом альтернативные способы достижения целей. "Учитывая, что проект содержит существенные юридические недостатки, и руководствуясь статьей 25 ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", просим принять решение, которым отказать в проведении государственной регистрации проекта Приказа", - резюмируется в письме.

Напомним, Министерство инфраструктуры подготовило Программу списания грузовых вагонов по возрасту. Вместо них, как предполагается, будут построены новые вагоны на украинских заводах. Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов гривен. Ведомство также подготовило Меморандум, подписантами которого станут заинтересованные стороны программы – банки, выдающие кредиты под закупки, УЗ и вагоностроительные заводы.

Более 200 украинских компаний и бизнес-ассоциаций подписали "Антимеморандум", чтобы не допустить списание вагонов, ведь из-за этого проекта УЗ и экономика Украины потеряют миллиарды, а страну будет ждать транспортный коллапс.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициирующее Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.