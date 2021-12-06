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"Плохим" олигархам налоги повысили, а "своим" - снизили, - нардеп о законопроекте №5600

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"Плохим" олигархам налоги повысили, а "своим" - снизили, - нардеп о законопроекте №5600
Законом 5600 власть увеличит налоговое давление на обычных украинцев и уменьшит для "своих" олигархов.

Об этом заявил народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

"Законопроект №5600 – это красивое название "ресурсный законопроект", и гнилая сущность. Ведь если речь идет о том, что нам нужно увеличить поступления в бюджет, то в первую очередь эти средства нужно получить от налогообложения олигархов, игорного бизнеса и естественных монополий" , – сказал Синютка.

Вместо этого, по словам депутата, законопроектом увеличивается налоговая нагрузка на малый и средний бизнес и обычных украинцев.

"Этот законопроект направлен против наших производителей, против мелких предпринимателей, против фермеров. Потому что за их счет власти хотят получить дополнительные поступления", - подчеркнул Синютка.

Кроме того, он также обратил внимание, что в законопроекте снижаются налоги для олигархов, близких к власти.

"Власть использует этот закон в политических мотивах. Те, кто ее критикуют, получают большие налоги. А свои, "домашние" олигархи, то есть причастные к марганцевой руде – наоборот избегают налогообложения", - рассказал Синютка.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей. Так, проект предусматривает рост налогов для населения, а также повышение ренты на железную руду и водные ресурсы, однако исключает из налогообложения марганцевую руду, которую в нашей стране монопольно добывает олигарх Игорь Коломойский. Поэтому государственный бюджет ежегодно будет терять минимум 600 миллионов гривен.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ветировать законопроект и отправить его на доработку – для того, чтобы сбалансировать налогообложение на добычу руды. Если же проект будет подписан, то это будет свидетельствовать о зависимости президента от олигарха Игоря Коломойского, предупредил нардеп.

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Топ комментарии

  • Иван Петрович Сидоров
    Народ должен знать кто кодлану Коломойского свои. Зеленский назначил жену Мецгера в наблюдательный совет государственного Приватбанка. Юлия Мецгер получает от налогоплательщиков 580 тысяч гривен в месяц. За то , что её муж опустошает казну- Укрэксим в 2020 году получил рекордный убыток в 5,6 млрд грн. / Суркис должен "Приватбанку" сотни миллионов гривен и не платит, - суд / Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах Фукса.-Фонд задолжал государству более 48 млрд грн ./ Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
  • volley
    Только тупые зеленогнойные радуются закону этому, потому как мозгов понять нет- это не законы про ущемление олигархов, а вас, быдло, будут стричь с двойной силой. Поэтому вы как жили всегда дерьмово, так и дальше будите жить дерьмово всегда, как впрочем и все любители отнять и поделить и любители *****. Судьба у вас тупых такая
  • Василь Довганенко 7230397a
    Зєїло був сказанув. Всі ви президенти! Тепер більшість сільських мешканців, ще й олігархи! Наприклад, всі працівники соціальної сфери, які за часів Кучмо отримали по 1,5 га землі будуть змушені з своїх гігантських пенсій плати в казну щорічно по 1500 гривень податку за один га.
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