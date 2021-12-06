Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19, - врач

Симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Необходимо сразу обращаться к семейному врачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Дарья Симчук, врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета.

"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков" каждого отдельного пациента", - рассказала врач.

По ее словам, при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.

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"Расскажите врачу о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, АД, сатурацией кислорода. Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски и примет решение относительно дальнейшего дополнительного обследования и лечения", - добавила Симчук.