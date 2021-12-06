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Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19, - врач

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Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19, - врач
Симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Необходимо сразу обращаться к семейному врачу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Дарья Симчук, врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета.

"Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом, и COVID-19. Чаще всего в таком случае симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам и во многом зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния и имеющихся сопутствующих патологий и рисков" каждого отдельного пациента", - рассказала врач.

По ее словам, при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.

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"Расскажите врачу о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, АД, сатурацией кислорода. Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски и примет решение относительно дальнейшего дополнительного обследования и лечения", - добавила Симчук.

Топ комментарии

  • Tui Yii
    микола, ты как был дятлом им и оставайся людей за собой не веди только.
    Коронавірусне захворювання (COVID-19) - це інфекційна хвороба - анастезиолог то каким боком к ней что дает поради??? еще проктолога и ендеркринолога подключи к этому вопросу, а патологоанатом расскажет диету при заболевании ковидлой
  • Tui Yii
    Дарія Сімчук, лікар-анестезіолог Джерело: https://censor.net/ua/n3303583

    Не иммунолог,не вирусолог - анастезиолог......
    Это все что должны понимать люди о уровне новостей в последнее время.
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Эта дама типа комаровского?во всем спец😂😂😂
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