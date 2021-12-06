Запас угля на ТЭС "Центрэнерго" вдвое ниже минимально допустимого, - Минэнерго

Наиболее критичная ситуация на Углегорской ТЭС. На ней – 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.

Запасы угля на государственных ТЭС компании "Центрэнерго" по состоянию на 3 декабря остаются вдвое ниже минимально допустимого уровня.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Суммарно на 3 ТЭС государственной компании находится 123,2 тыс. т при минимально допустимых 227,6 тыс. т. .



Наиболее критичная ситуация на Углегорской ТЭС. На ней находится 21 тыс. т при минимально допустимых 77,6 тыс. т.



На Змиевской ТЭС находится 59,5 тыс. т из минимально необходимых 99,4 тыс. т. На Трипольской - 42,7 тыс. т при необходимых 50,6 тыс. т.



Напомним, начиная с сентября государственные ТЭС "Центрэнерго" работают минимально допустимым составом оборудования. Из-за отсутствия угля простаивает 13-14 энергоблоков из 23. Еще 6 находятся в ремонтах.



Простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго" стал одной из причин начала импорта электричества из Беларуси.