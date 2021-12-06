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Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды

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Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды
В воскресенье 5 декабря белорусские силовики бросали в сторону поляков на польско-белорусской границе шумовые петарды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Пограничной службы Польши.

"На отрезке, охраняемом пограничным заставой в Наревце, представители белорусских служб бросали из автомобиля шумовые петарды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки, 5 декабря, польские пограничники зафиксировали 35 попыток нелегального пересечения границы. В отношении восьми человек изданы постановления о необходимости покинуть территорию Польши.

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Топ комментарии

  • Kucher
    Коли війська мордора там картопляного диктатора почнуть перетинати кордони країн НАТО, не стріляйте, щоб їх не розлютити.
  • tomas marss
    Як там стурбованість у европейських путінососів???Мало вам куйловських провокацій,може вже пора ембарго тотальне проти молі і таракана вводити?Чи вам потрібно щоб гранати стали бойовими?Дибі..и!
  • Yakov Nemo
    Це вже вוйна, отже ще нi Пора опускать железный занавес , изолировать идиотов Полякам также рекомендуется заменировать границу
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