Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды

В воскресенье 5 декабря белорусские силовики бросали в сторону поляков на польско-белорусской границе шумовые петарды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Пограничной службы Польши.

"На отрезке, охраняемом пограничным заставой в Наревце, представители белорусских служб бросали из автомобиля шумовые петарды", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки, 5 декабря, польские пограничники зафиксировали 35 попыток нелегального пересечения границы. В отношении восьми человек изданы постановления о необходимости покинуть территорию Польши.

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