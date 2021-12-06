Новости • Коронавирус и карантин

Киев и восемь областей завтра выходят из "красной" зоны, - Немчинов

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Киев и восемь областей завтра выходят из "красной" зоны, - Немчинов
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене "красного" уровня карантина в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и города Киева", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "COVID-тысяча" не будет облагаться налогом и влиять на субсидии, - Немчинов

Топ комментарии

  • A San
    А перед этим приняли, что желтый не особо отличается от красного
  • Слава Светлый
    Противозаконное ограничение прав граждан без введения режима чрезвычайного положения, примитивно прикрытое шоу Зеленского з цветами зон.

    Как же задолбал этот дегенерат-шоубой!
  • user009
    а бумагу об отказе от любых претензий подписал?
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