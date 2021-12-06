Киев и восемь областей завтра выходят из "красной" зоны, - Немчинов

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене "красного" уровня карантина в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях.