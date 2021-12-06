Киев и восемь областей завтра выходят из "красной" зоны, - Немчинов
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Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об отмене "красного" уровня карантина в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и города Киева", – рассказал он.