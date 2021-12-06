В Житомирской области критически снижаются темпы COVID-вакцинации, - ОГА

В Житомирской области на прошлой неделе зафиксировали критическое снижение уровня вакцинации от коронавируса.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошлую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1414 прививок. Это очень малая явка, люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне (эпидопасности. – Ред.) мы находимся", - отметила Остапченко.

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По ее словам, среди госпитализированных в области сейчас 13,7% получивших прививки.

В то же время на Житомирщине на протяжении последних двух недель фиксируют рост уровня заболеваемости COVID-19. Этот показатель вырос с 2605 до 2707 новых лабораторно подтвержденных случаев.

Всего в Житомирской области проведено 786 837 прививок от коронавируса, из которых 422 267 человек получили первую дозу вакцины, 364 570 – две дозы.