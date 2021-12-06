В Житомирской области критически снижаются темпы COVID-вакцинации, - ОГА
Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошлую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1414 прививок. Это очень малая явка, люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне (эпидопасности. – Ред.) мы находимся", - отметила Остапченко.
По ее словам, среди госпитализированных в области сейчас 13,7% получивших прививки.
В то же время на Житомирщине на протяжении последних двух недель фиксируют рост уровня заболеваемости COVID-19. Этот показатель вырос с 2605 до 2707 новых лабораторно подтвержденных случаев.
Всего в Житомирской области проведено 786 837 прививок от коронавируса, из которых 422 267 человек получили первую дозу вакцины, 364 570 – две дозы.