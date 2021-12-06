Режим Лукашенко ввел симметричные санкции против стран Запада
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт МИД Белоруссии.
"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов Правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", - говорится в заявлении
Сообщается, что соответствующее постановление будет подписано в кратчайшие сроки.
"В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского Союза и Великобритании. Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций. В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги". Будет реализован ряд иных шагов непубличного характера", - сообщили в МИД Беларуси.
В ведомстве также добавили, что вышеуказанные меры могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от санкционной политики в отношении Лукашенко.
"Беларусь готова к урегулированию любых существующих разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон", - резюмировали в МИД Беларуси.