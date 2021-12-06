Работа над новым меню для детских садов завершена: добавили больше молочки, - Клопотенко

Кулинарный эксперт и основатель социального проекта "Новое школьное питание" по изменению культуры питания Евгений Клопотенко завершил свою работу над новым меню для детсадов.

Об этом Евгений Клопотенко сообщил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Уже закончил работу над новым меню для садиков. Мы из школьного убрали некоторые специи (например, хмели-сунели) и уменьшили количество используемых продуктов. Малышам нужно давать 5 раз в день молоко, поэтому добавили больше молочки и разных вариаций блюд с молоком. Однако меню на 95% осталось таким, как в и школах. Идея такова: дети питаются здоровой пищей в садике, потом - в школе, а после и сами будут готовить здоровую пищу себе, впоследствии – своим детям, а дальше – внукам", - отметил Клопотенко.

В мае этого года представлено обновленное меню для школьных столовых. Оно рассчитано на 4 недели, включает 160 блюд. В нем сделан акцент на полезную и вкусную еду, учтены наши национальные предпочтения. Рецепты утверждены МОН и Минздравом, размещены на сайтах министерств и на платформе CultFood. Обновленное меню в более чем 4 000 школ внедряется с 1 сентября, а с 1 января во всех учебных заведениях должны внедрить обновленные нормы для питания (в настоящее время действуют нормативные документы 1956 года). По новым нормам питания, из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавив больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.

Как отмечает Клопотенко, полное внедрение и результаты реформы украинцы ощутят уже через 2,5–3 года. За это время система питания должна перезапуститься, а дальше эксперт приступит к работе в других сферах.

"Сейчас еще реформирую ПТУ, где учатся повара, потому что следует полностью завершить обновление в учебных заведениях. А далее планирую поменять меню в больницах, тюрьмах и СИЗО, в армии. Хотя в ВСУ уже была реформа, там в целом все окей (ну, может, не все, но на нормальном уровне). Если мы нормально запустим школьную реформу, то все остальное вообще не проблема. У меня все есть – и ресурс, и люди, просто необходимо время", - добавил Клопотенко.

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