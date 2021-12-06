Прятавшую 5 тыс. грн взятки в Кодекс об административных правонарушениях судью приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, - САП
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках досудебного расследования установлено, что в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю дать ей 5 тыс. гривен за закрытие административного дела, а в случае отказа - "угрожала" привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 тыс. гривен до 32 тыс. гривен.
После получения средств, которые она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства", - говорится в сообщении.
Судья была разоблачена на "горячем", сразу после получения ею оговоренной суммы.
Согласившись с позицией прокурора САП, коллегия судей признала экс-судию виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.