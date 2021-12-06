Полиция задержала 47-летнего жителя Запорожской области за "минирование" Офиса президента
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, в настоящее время нарушитель задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
"5 декабря, примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию "102" с мобильного позвонил неизвестный, который представился Апостолом и сообщил, что Офис президента в городе Киеве заминирован", - говорится в сообщении.
Данная информация была немедленно передана в Главное управление Национальной полиции в Киеве.
По результатам принятых мер реагирования информация о минировании не подтвердилась.
Сотрудники сектора криминальной полиции Васильевского районного управления установили автора ложного сообщения. Им оказался 47-летний житель города Васильевка. Мужчина уже дважды отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи.
Мобильный телефон и сим-карта нарушителя изъяты в качестве вещественных доказательств.