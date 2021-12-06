В Харькове массово "заминировали" школы: требуют 7 млн грн
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В полицию Харькова поступило сообщение о якобы массовом минировании. Взрывотехники проверят школы города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Сообщение о заложении взрывчатки в шести школах города поступило в полицию от оператора "102" 6 декабря около 11:15. По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области, проверка на наличие взрывчатки проводится во всех школах города. Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, продолжается проверка", - говорится в сообщении.
Как пишет местное издание "Редпост", письма с угрозой получили семь школ, а минер требует перевести 7 млн грн на два телефонных номера, поскольку якобы установил мины на территории школ.