Новости

В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы: стоимость ликвидации последствий пожара - 19,5 млн грн, - Ткаченко

1 2734
В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы: стоимость ликвидации последствий пожара - 19,5 млн грн, - Ткаченко
Противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком", - сообщил Ткаченко.

Он уточнил, что "Укрспецреставрация" приступает к выполнению работ. В частности, следующих:

- укрепление оконных конструкций;
- ремонт пола;
- очистка и утилизация сажи;
- ремонт системы отопления;
- ремонт системы электроснабжения и освещения;
- ремонт системы пожаротушения;
- установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

По словам Ткаченко, ориентировочная продолжительность работ – декабрь 2021 – январь 2022 года. Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

Также смотрите: Несущие перекрытия при пожаре в киевском костеле святого Николая не пострадали, - Монастырский. ФОТО

"Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства выплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", - отметил Ткаченко.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости