В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы: стоимость ликвидации последствий пожара - 19,5 млн грн, - Ткаченко
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком", - сообщил Ткаченко.
Он уточнил, что "Укрспецреставрация" приступает к выполнению работ. В частности, следующих:
- укрепление оконных конструкций;
- ремонт пола;
- очистка и утилизация сажи;
- ремонт системы отопления;
- ремонт системы электроснабжения и освещения;
- ремонт системы пожаротушения;
- установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.
По словам Ткаченко, ориентировочная продолжительность работ – декабрь 2021 – январь 2022 года. Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.
"Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства выплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", - отметил Ткаченко.