В киевском костеле Святого Николая начинаются противоаварийные работы: стоимость ликвидации последствий пожара - 19,5 млн грн, - Ткаченко

Противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "Укрспецреставрация". Стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то могу сообщить, что противоаварийные работы в Костеле Святого Николая выполнит ООО "УКРСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ". Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком", - сообщил Ткаченко.

Он уточнил, что "Укрспецреставрация" приступает к выполнению работ. В частности, следующих:

- укрепление оконных конструкций;

- ремонт пола;

- очистка и утилизация сажи;

- ремонт системы отопления;

- ремонт системы электроснабжения и освещения;

- ремонт системы пожаротушения;

- установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

По словам Ткаченко, ориентировочная продолжительность работ – декабрь 2021 – январь 2022 года. Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 млн грн.

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"Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же как за донорские средства выплачивалось проведение обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации", - отметил Ткаченко.