ВСУ заняли 25 место в рейтинге сильнейших армий мира

Вооруженные Силы Украины заняли 25 место в рейтинге Global Firepower Index из 140 армий мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

Как отмечено в отчете, наиболее мощной является армия США. В первую пятерку таких входят армии России, Китая, Индии и Японии.

Самыми слабыми являются вооруженные силы Бутана, Либерии и частично признанной Республики Косово.

В прошлом году Вооруженные Силы Украины занимали 27 место в рейтинге Global Firepower Index, а в позапрошлом – 29 место.

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Индекс Global Firepower – это рейтинг, составляющийся с 2006 года и охватывающий 140 стран мира. Он основывается на базе более 50 индивидуальных факторов, формирующих рейтинг страны.