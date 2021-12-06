С начала суток войска РФ 5 раз открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз открывали огонь на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Катериновки Луганской области российские наемники стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе Попасной российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.